На Ставрополье к 26 марта почти 68 тысяч человек завершили иммунизацию от COVID-19

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 26 марта иммунизированы 95125 человек, из них получили прививку в минувшие сутки 2405. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 68270 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 2692 человека.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 45272, из них 523 прошли вакцинацию накануне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 50029. За сутки диагноз подтвердился у 135 человек. Также за вчерашний день от инфекции скончались 4 пациента.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1210.

Из хороших новостей: за сутки от ковида выздоровели 148 пациентов. Их выписали, и они находятся дома. За весь период пандемии болезнь победили 46921.

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