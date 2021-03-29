На Ставрополье к 29 марта от коронавируса привились 97 тысяч человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 29 марта иммунизированы 96789 человек. Вторым компонентом, то есть полностью привит, 70101 ставропольчанин.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 46473.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 53 жителей региона. Число зараженных достигло 50295.

Также за вчерашний день жертвами инфекции стали 2 пациента, у которых болезнь проходила в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1219.