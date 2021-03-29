С 1 апреля ставропольцам проиндексируют социальные пенсии на 3,4%

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По данным краевого отделения Пенсионного фонда России, индексация в регионе коснется более 55 тыс. получателей государственных пенсий. По стране речь идет о 3,9 млн человек – на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей.

Также в рамках плановой индексации вырастут все выплаты, установленные, исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Например, у получателя социальной пенсии по инвалидности ребенка она составит 13 912 рублей. Размер социальной пенсии по случаю потери кормильца круглого сироты - 11 593 рубля.

Общий доход получателя страховой пенсии складывается из собственно пенсии и федеральной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в регионе. В Ставропольском крае этот минимум составляет 8 646 рублей.

Социальные пенсии назначают гражданам, не получившим право на страховое обеспечение. Это возможно в случаях, когда не хватает стажа, пенсионных коэффициентов или гражданин никогда не работал (например, по причине полученной в детстве инвалидности).

Отметим, что с 1 января в России выросли на 6,3% страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров.

С 1 февраля на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников. В августе будет проведена корректировка страховых пенсий работавших в 2020 году пенсионеров.

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