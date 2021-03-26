«Мой дед женился в 100 лет»: как становятся звездами TikTok жители Северного Кавказа 80 +

Они выходят в тренды, собирают очарованных в их образы подписчиков и взрывают сеть своими видео Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошли те времена, когда современными мобильными приложениями пользовались только молодежь. С каждым днем все большую популярность в Instagram и TikTok набирают бабушки и дедушки.

Они выходят в тренды, собирают очарованных в их образы подписчиков и взрывают сеть своими видео.

Так, 84-летний Магомет Кагиев своей харизмой и непосредственностью чуть ли не затмил своего сына, известного в Карачаево-Черкесии блогера.

84-летний Магомет Кагиев своей харизмой и непосредственностью чуть ли не затмил своего сына, известного в Карачаево-Черкесии блогера

Теперь медийный пенсионер стал героем рекламы молочных продуктов местного производства. А в период самоизоляции он радовал своих ровесников и тех, кому наскучили сериалы, забавными роликами:

- Очень люблю своих подписчиков, считаю каждого своим близким родственником. Спасибо вам за теплоту слов, я их очень ценю.

84-летний Магомет Кагиев своей харизмой и непосредственностью чуть ли не затмил своего сына, известного в Карачаево-Черкесии блогера

- Мне очень приятно, что вы пишете в комментариях и сообщения. Как закончиться пандемия, хотел бы с вами, со всеми желающими, встретиться. Буду с нетерпением ждать, ведь реальную жизнь я люблю больше интернета, - пишет Кагиев на своей странице в Instagram.

Позабавило подписчиков видео, где блогер повествует о своем деде, который прожил 152 года.

- А в 100 лет он (дед) женился – рассказывает Кагиев;

- То есть ты намекаешь на то, что через 16 лет мы тебя женим? – спрашивает его сын.

Тут Магомет Кагиев красиво уходит от ответа.

Еще популярная блогерша на Северном Кавказе– 90-летняя Баблина Лепшокова. Звезда TikTok живет в Карачаево-Черкесии. На сегодняшний день в TikTok у Баблины более 300 тысяч подписчиков. А видео, опубликованное на прошлой неделе, уже набрало более 15 миллионов просмотров и продолжает бить рекорды.

А началось необычное хобби пенсионерки летом 2020 года. Ее внук Аслан приехал к любимой бабушке в гости и просто решил записать с ней ролик для многочисленных родственников. Бабушке понравилось «быть в кадре». Внук стал использовать маски в Instagram. Это те, которые «наводишь на лицо, а когда появляется вопрос, нужно оперативно ответить на него».

Бабушка Баблина вместе со своим внуком Асланом

Как рассказал Аслан в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ», бабушка довольно артистично смотрелась в мобильном приложении. И самое главное, ей это понравилось:

- Я выставил это видео в TikТok и не подозревал, что оно станет таким популярным. Это превратилось в наше с бабушкой хобби. Мы стали снимать каждую неделю видео и публиковать в сеть. И с каждым разом ролики набирали все больше и больше просмотров.

90- летняя бабушка Баблина со своими любимыми внуками

Чуть позже с 90-летней бабушкой Баблиной познакомились и пользователи Instagram:

- Всем дравствуйте. Меня зовут Баблина. И теперь я есть в Инстаграме. Мне, конечно, и TikTok хватало, но внук такой зануда, что пришлось согласиться, - пишет блогер. Один из популярнейших и обсуждаемых роликов в блоге бабушки из КЧР – это видео, где она сетует о молодежном сленге:

- Наверняка, вы слышите от своих внуков непонятные слова, это – молодежный сленг, - объясняет бабушка, занимаясь вязанием в кресле. - «Лан» – это ладно, хорошо. «Ору» - это значит смеяться. Например, я «ору» с этой шутки. «Крч» - короче. Жиробас – это толстяк», - разъясняет 90-летняя блогер.

- Ну какая милая, так как ее, я, наверное, никого Instagram не жду. Сладкая анняшка. Хочется расцеловать ее, - пишет с восторгом теплые слова подписчики 90-летней Баблины.

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