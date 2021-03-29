Ставрополье вошло в ТОП-10 туристических маршрутов 2021 года

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В десятку самых популярных туристических направлений России сегодня уверенно входит и Ставрополье. Об этом заявил губернатор региона. По его мнению, кто хоть раз побывал на Кавминводских курортах, чаще всего остается им верен надолго.

Владимир Владимиров подчеркнул, что приезжать каждый год в любимый санаторий для многих отдыхающих становится нормой.

- Сейчас параллельно с лечебными турами мы активно развиваем другие перспективные направления, и, прежде всего, событийный и семейный туризм. Они тоже все более востребованы и доступны, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее редакция «КП» спросила у своих читателей, какая достопримечательность Пятигорска должна попасть на купюру в 500 рублей.ЦБ на неделе объявил, что на купюрах российского рубля сменятся города. Среди новых вариантов - Пятигорск.

Город-курорт окажется на купюре в 500 рублей.В этой связи мы предложили нашим подписчикам выбрать, какая достопримечательность должна попасть на банкноту.

В голосование* вошли шесть вариантов. Это беседка "Эолова арфа", гора Машук, "Провал", скульптуру орла, грот Лермонтова и место дуэли поэта.