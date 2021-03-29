Госвтоинспекция Пятигорска ограничит движение транспорта с 30 марта по 1 апреля

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В пресс-службе ОГИБДД Пятигорска заявили, что в период с 30 марта по 1 апреля движение по улице Ипподромной будет ограничено.

По времени ограничения будут действовать с 22:00 30 марта и до утра 1 апреля. Строители должны восстановить дорогу, заменить асфальт.

Госвтоинспекция Пятигорска призывает водителей избирать другие пути и быть внимательнее на дорогах.

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