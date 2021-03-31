После массового отравления в селе Марьины Колодцы в питьевой воде обнаружили генетический материал норовирусов

30 марта после массового обращения за медицинской помощью с клиникой острой кишечной инфекции жителей села Марьины Колодцы и хутора Сухая Падина Минераловодского городского округа специалисты управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю провели эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственных связей.

Для установления этиологии заболевания отобраны пробы от больных, пробы питьевой воды из разводящей сети, которые доставлены для исследования в лаборатории ФБУЗ» Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае».

По результатам лабораторных исследований в биологическом материале от больных выявлен генетический материал возбудителей кишечных вирусных инфекций (норо- и ротавирусов). В одной пробе воды обнаружен генетический материал норовирусов.

- Управлением организованы необходимые противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага инфекции, в том числе обеспечения населения сел безопасной питьевой водой, проведение среди населения в экстренном порядке профилактики ОКИ с использованием средств специфической и неспецифической профилактики, - прокомментировали в управлении.

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