Причина массового отравления людей в селе Марьины Колодцы: в населенном пункте введен режим повышенной готовности

За медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции там обратились 67 человек. Из них 10 госпитализированы, в том числе двое детей Фото: Архив КП

Причина массового отравления людей в селе Марьины Колодцы была озвучена губернатором Ставрополья накануне вечером. В населенном пункте 30 марта ввели режим повышенной готовности.

Напомним, за этот день за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции там обратились 67 человек. Из них 10 госпитализированы, в том числе двое детей.

Губернатор края навестил их в больнице.

- В населенном пункте введен режим повышенной готовности, чтобы оперативно принимать меры в случае любого развития ситуации. Для этого здесь также находится руководство краевых министерств ЖКХ, здравоохранения и Крайводоканала, - поделился Владимир Владимиров.

Позже он сообщил свежую информацию о ситуации в селе Марьины Колодцы. Оперативно проведенные анализы позволили определить тип заболевания. Предварительно, это ротавирус и норовирус.

Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

- Исследование продолжается, довольно скоро будет полностью подтвержденный результат. Сейчас мы готовим необходимые меры, которые должны проводиться в таких случаях. В том числе, это профилактика дизентерии и вирусного гепатита. Соответствующие медицинские препараты уже доставлены в муниципалитет.

По мнению Владимирова, в первую очередь, надо обеспечить безопасность там, где выше уровень контактности, где может быть риск для здоровья детей - это образовательные учреждения, организации общепита.

В ближайшее врачи будут работать с их коллективами.

Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

- Руководители, специалисты наших краевых министерств, администрации округа на месте продолжают работу по выявлению причин и устранению последствий происшествия, проводятся также подворовые обходы. Регулярно получаю отчеты с места, ситуация на контроле, - подытожил Владимир Владимиров.

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