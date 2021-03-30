Причину массового отравления жителей села на Ставрополье выясняют следователи

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначают судебные экспертизы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

30 марта 2021 года в следственный отдел по городу Минеральные Воды поступило сообщение об обращении в больницу села Марьины Колодцы 39 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 8 было госпитализировано.

Предварительный диагноз обратившихся острыйгастроэнтерит.

Незамедлительно по данному факту следственный отдел по городу Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета РФ по Ставрополью возбудил уголовное дело по статье: «Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначают судебные экспертизы.

В Минераловодский городской округ по указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова направлены следователи-криминалисты аппарата управления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья прокомментировал массовое отправление жителей села Марьины Колодцы.

- По моему поручению в село уже направлена специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Медики совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят тщательное эпидемиологическое расследование, - добавил глава региона.

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