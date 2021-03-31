На Ставрополье мужчины обиделись на сожительниц и избили их металлическим ковшом и табуретом

Инцидент произошел в Кировском городском округе Ставрополья. Туда в местную больницу с различными травмами доставили двух женщин.

Выяснилось, что их избили сожители. В отдел полиции доставили подозреваемых.

Они признались в содеянном. По словам мужчин, они были пьяные, между ними и женщинами произошел конфликт на бытовой почве. Так они хотели пресечь якобы оскорбительные высказывания сожительниц в их адрес.

Причем, как оказалось, один из мужчин избил свою возлюбленную металлическим ковшом, а другой – деревянным табуретом.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинения легкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

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