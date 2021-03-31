Губернатор поручил провести ремонт водовода, питающего село Марьины Колодцы

Губернатор Ставрополья провел рабочее совещание по ситуации в селе Марьины Колодцы, где накануне десятки людей обратились за медпомощью с симптомами кишечной инфекции.
Владимир Владимиров заслушал отчеты ответственных руководителей о выполнении поручений, данных им вчера в ходе рабочей поездки на место происшествия.
В частности, как доложил глава городского округа Сергей Перцев, в территории уже введен режим повышенной готовности. Это позволит оперативно привлекать материальные резервы для устранения причин и последствий инцидента.
По словам главы территории, организован подвоз воды в Марьины Колодцы и шесть соседнихс сел. Эта работа ведется как по графику, так и по дополнительным заявкам. Ведется также оповещение о рисках, связанных с использованием сырой воды из-под крана.
На совещании обсужден ход оказания медпомощи жителям территории. В целом, с симптомами кишечной инфекции к врачам обратились 107 человек.
Остаются госпитализированными 10 из них – в том числе 7 детей. Как доложил и.о.министра здравоохранения края Владимир Колесников, состояние пациентов не вызывает опасений. Им оказывается вся необходимая медпомощь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.
Как доложил руководитель Минздрава, уже предусмотрены резервные койки для детей и взрослых. В Минераловодский округ доставлены в необходимом количестве медицинские препараты, в том числе – для проведения профилактических прививок против дизентерии и вирусного гепатита. На территории муниципалитета работают главный детский инфекционист, главный эпидемиолог края, детский реаниматолог.
Владимир Владимиров также потребовал в сжатые сроки точно определить источник заражения. Сегодня основная версия связана с водопроводной водой.
По словам и.о. министра ЖКХ края Романа Марченко, сейчас проводится анализ проб воды, взятых ранее из разных участков местного водовода. Планируется, что итоги обследований будут подведены 1 апреля. В качестве профилактической меры сейчас на водоводе усилено хлорирование.
Владимиров нацелил не ограничиваться такими действиями и решать проблему комплексно – проведя ремонт системы водоснабжения.
- Вы должны обследовать состояние водовода и подготовить предложения для проведения его капитального ремонта и модернизации. Жду от вас эти материалы, - поставил перед министерством задачу губернатор.
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