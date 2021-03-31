Жителей аварийных домов переселят в новую многоэтажку в 2022 году

Пресс-служба губернатора Ставропольского края сообщила о начале строительства многоквартирного дома для переселенцев из ветхого жилья. Ход строительство проконтролировал лично глава региона Владимир Владимиров.

- Строительство планируется завершить до конца текущего года. Новый дом позволит расселить 160 человек из 63 аварийных помещений площадью почти 2 тысячи квадратных метров, - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Владимиров поручил министрам расширить список аварийного жилья в Ставропольском крае. Он не обновлялся с 2017 года. Нынешняя программа переселения граждан из ветхого жилья рассчитана на 2019-2025 годы.