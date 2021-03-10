Губернатор Ставрополья поручил министрам расширить список аварийного жилья

Аварийные дома
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Владимиров в официальном Instagram-аккаунте заявил, что поручил профильным министерствам расширить перечень аварийных построек в программе.
Сейчас программа включает 91 ветхий дом, которым статус аварийного жилья был присвоен к 1 января 2017 года. Однако, по словам главы региона, жизнь не стоит на месте и этот список надо обновлять.
- Ведем диалог с Фондом содействия реформированию ЖКХ, чтобы получить федеральную поддержку в вопросе расселения аварийных и ветхих домов, - сказал Владимиров.
Отметим, программа переселения из аварийного жилья рассчитана на 2019-2025 годы.
НАПОМНИМ:
На Ставрополье может быть досрочно выполнена программа переселения из аварийного жилья
В нашем крае соответствующая программа рассчитана на период 2019-2025 годов (читать далее).
На Ставрополье могут расширить программу переселения из аварийного жилья
Сейчас в программу переселения включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года (подробнее).