Губернатор Ставрополья поручил министрам расширить список аварийного жилья

Аварийные дома Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимиров в официальном Instagram-аккаунте заявил, что поручил профильным министерствам расширить перечень аварийных построек в программе.

Сейчас программа включает 91 ветхий дом, которым статус аварийного жилья был присвоен к 1 января 2017 года. Однако, по словам главы региона, жизнь не стоит на месте и этот список надо обновлять.

- Ведем диалог с Фондом содействия реформированию ЖКХ, чтобы получить федеральную поддержку в вопросе расселения аварийных и ветхих домов, - сказал Владимиров.

Отметим, программа переселения из аварийного жилья рассчитана на 2019-2025 годы.

НАПОМНИМ:

На Ставрополье может быть досрочно выполнена программа переселения из аварийного жилья

В нашем крае соответствующая программа рассчитана на период 2019-2025 годов (читать далее).

На Ставрополье могут расширить программу переселения из аварийного жилья

Сейчас в программу переселения включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года (подробнее).