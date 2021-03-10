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Дом. Семья

Губернатор Ставрополья поручил министрам расширить список аварийного жилья

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить программу переселения из аварийного жилья
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Аварийные дома

Аварийные дома

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимиров в официальном Instagram-аккаунте заявил, что поручил профильным министерствам расширить перечень аварийных построек в программе.

Сейчас программа включает 91 ветхий дом, которым статус аварийного жилья был присвоен к 1 января 2017 года. Однако, по словам главы региона, жизнь не стоит на месте и этот список надо обновлять.

- Ведем диалог с Фондом содействия реформированию ЖКХ, чтобы получить федеральную поддержку в вопросе расселения аварийных и ветхих домов, - сказал Владимиров.

Отметим, программа переселения из аварийного жилья рассчитана на 2019-2025 годы.

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