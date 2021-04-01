После массового отравления жителям Минераловодского округа подвозят воду

В семи населенных пунктах Минераловодского городского округа после массового отравления два раза в день: утром и вечером осуществляется подвоз воды.

В случае, если поступают индивидуальные заявки от населения, их осуществляет единая диспетчерская служба и централизованная диспетчерская служба Водоканала Минераловодского округа. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал заместитель главы администрации Минераловодского городского округа Денис Янаков.

Так, с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 1 апреля воду будут привозить в Марьины Колодцы, хутор Веселый, хутор Безывановка, хутор Старотарский. В случае, если у жителей этих населенных пунктов возникнут вопросы, они могут позвонить ответственному по номеру: 89624442898.

По такому же графику будет осуществляться подвоз воды в хутор Сухая Падина и хутор Утренняя долина. Не останутся без внимания и жители населенных пунктов Розовка и Апанасенко. Так, 1 апреля с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 21:00 туда также привезут воду. Ответственным назначен Василий Клейчук: 8-963-388-11-57.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители этого округа забили тревогу, распространяя в сети информацию, мол, в «В Минводах холера».

Так, за 31 марта чаты различных групп в WhatsApp стали взрываться от сообщений такого содержания: «Срочно всех близких предупреди, чтобы воду из-под крана не пили и даже зубы не чистили.

В Минводах холера». Еще одна информация, которая не менее активно расходится в сети: «Воду из-под крана не пейте. В Марьиных Колодцах 39 человек отравились. Идет проверка! Предупреди близких».

Все эти сообщения прокомментировал губернатор Ставрополья:

- Вот такие сообщения распространяются сейчас по соцсетям. Причем, иногда даже с ссылкой на мой Инстаграм! Не знаю, кому нравится нагнетать страсти и провоцировать панику вокруг происшествия в Марьиных Колодцах. Никакой холеры там, к счастью, нет. Ротавирус, норовирус. И чье-то желание «хайпануть», - подчеркнул Владимир Владимиров.