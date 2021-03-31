«В Минводах холера»: губернатор Ставрополья призвал не верить слухам в соцсетях

Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

Жители Ставропольского края забили тревогу в сети. Так, за 31 марта чаты различных групп в WhatsApp стали взрываться от сообщений такого содержания: «Срочно всех близких предупреди, чтобы воду из-под крана не пили и даже зубы не числили.

В Минводах холера». Еще одна информация, которая не менее активно распространяться в сети: «Воду из-под крана не пейте. В Марьиных Колодцах 39 человек отравились. Идет проверка! Предупреди близких».

Все эти сообщения прокомментировал губернатор Ставрополья:

- Вот такие сообщения распространяются сейчас по соцсетям. Причем, иногда даже с ссылкой на мой Инстаграм! Не знаю, кому нравится нагнетать страсти и провоцировать панику вокруг происшествия в Марьиных Колодцах. Никакой холеры там, к счастью, нет. Ротавирус, норовирус. И чье-то желание «хайпануть», - подчеркнул Владимир Владимиров.

По его словам, ситуация носит локальный характер и полностью контролируется. Всем заболевшим оказывается необходимая врачебная помощь. Угрозы жизни нет.

- Ни о каком распространении инфекции в масштабах Минераловодского городского округа речи не идет. Так что, что не верьте лживым слухам, - призывает глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после массового отравления в селе Марьины Колодцы в питьевой воде обнаружили генетический материал норовирусов.

А 31 марта губернатор поручил провести ремонт водовода, питающего село Марьины Колодцы:

- Вы должны обследовать состояние водовода и подготовить предложения для проведения его капитального ремонта и модернизации. Жду от вас эти материалы, - поставил задачу губернатор.

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