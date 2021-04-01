Холера в Марьиных Колодцах: выяснили, что стало причиной слуха

Жаркая дискуссия развернулась вокруг Старого кладбище в Минеральных Водах

Холера в Марьиных Колодцах: «КП-Северный Кавказ» выясняла, откуда появилась эта шокирующая информация. После массового отравления жителей населенного пункта Марьины Колодцы в Минераловодском городском округе край стал обрастать слухами, мол, «В Минводах холера».

Сначала это были массовые смс-рассылки в WhatsApp–группах такого содержания: «Срочно всех близких предупреди, чтобы воду из-под крана не пили и даже зубы не чистили. В Минводах холера».

Еще одна информация, которая не менее активно распространялась в сети: «Воду из-под крана не пейте. В Марьиных Колодцах 39 человек отравились. Идет проверка! Предупреди близких». Эти слухи опроверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

- Вот такие сообщения распространяются сейчас по соцсетям. Причем, иногда даже со ссылкой на мой Инстаграм! Не знаю, кому нравится нагнетать страсти и провоцировать панику вокруг происшествия в Марьиных Колодцах. Никакой холеры там, к счастью, нет. Ротавирус, норовирус. И чье-то желание «хайпануть», - подчеркнул Владимир Владимиров.

Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

По его словам, ситуация носит локальный характер и полностью контролируется. Всем заболевшим оказывается необходимая врачебная помощь. Угрозы жизни нет.

- Ни о каком распространении инфекции в масштабах Минераловодского городского округа речи не идет. Так что, не верьте лживым слухам, - призывает глава региона.

Позже стало известно, откуда растут ноги у этих слухов.

Некоторые жители Минераловодского округа, которые обладают богатой фантазией, но не владеют историей родного края, решили, что «холера в Минводах» пошла со старого кладбища.

Судя по городским легендам, там захоронены люди, умершие от холеры. И по слухам, выходит, мол, «вода омывает старые могилы и доносит заразу до населенных пунктов всего округа».

Однако, у истории другая правда. Самое старое кладбище - некрополь Минеральных Вод - находится на улице Железноводская. Это небольшой по площади мемориальный комплекс, его территория огорожена кирпичным забором.

Фото: СОЦСЕТИ

Кладбище недействующее, на этой земле не хоронят людей уже полвека. Что касается захоронений, то историческая справка гласит: «Знаменито кладбище одной своей могилой. Здесь в 1948 г. был похоронен святой преподобный Феодосий Кавказский (иеромонах Феодосий Калинин), молитвенник земли русской. Жил св. Феодосий более 100 лет. На его могиле никогда не угасает лампада. По легенде, на кладбище совершались чудесные исцеления и были явлены знамения. В 1998 г. мощи старца перенесены в Покровский храм Минеральных Вод. Однако паломничества к месту первоначального захоронения не прекращаются, вокруг могилы всегда есть народ, прибывающий со всей России и даже из-за рубежа. Здесь над могилой выстроена маленькая символическая часовенка».

О захоронении умерших от холеры жителей этих сел нет официальной информации.

Что касается территориального распространенного холеры и других заразных заболеваний в Ставропольской губернии, то история гласит: в 1911 году было зарегистрировано всего 28 больных холерой, из которых умерло 4, то есть 14,4 процента.

Холерные больные были выявлены в 12-ти населенных пунктах губернии: в городе Ставрополе – 1; в селе Серафимовском – 8; в селе Сотниковском – 4 (умер – 1); в селе Спасском – 3 (умер – 1); в селах Алексеевском и Круглолесском по 2; в селах Новоромановском и Тугулукском по 1, со смертельными исходами; в селе Московском – 2; в селах Казгулакском, Константиновском, Михайловском и Грушевском – по 1.

Фото: СОЦСЕТИ

Из отчета комиссии: «…из 28-ми больных лишь в 13-ти случаях объекты больных подвергались бактериологическому исследованию, причем в 4-х случаях: селах Спасское, Серафимовское, Сотниковское и Пелагиадское, были обнаружены холерные вибрионы».

Что касается Минераловодской земли, то ее в этом списке нет.

По данным официального сайта Всемирной организации здравоохранения, холера – чрезвычайно опасная болезнь, которая может вызывать тяжелую острую водянистую диарею.

Между попаданием в организм зараженных пищевых продуктов или воды и появлением симптомов у заболевшего проходит от 12 часов до 5 дней. Холера поражает как детей, так и взрослых и при отсутствии лечения может за несколько часов приводить к смерти.

У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1–10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии, которые, поступая обратно в окружающую среду, потенциально могут инфицировать других людей.

Человек может заразиться холерой при питье воды или употреблении в пищу продуктов, зараженных бактериями. Чаще всего источниками инфекций пищевого происхождения являются сырые или не прошедшие достаточную тепловую обработку морепродукты, свежие фрукты и овощи, а также другие продукты, зараженные во время их приготовления или хранения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как справлялись с холерой в СССР. Первые жертвы появились в Батуми и в Астрахани, но потом болезнь затронула все побережье дагестанского Каспия, Крым, Одессу.

Заболевших выявляли и в Москве, и в Ленинграде, и в Киеве. Холера не была ни несчастной, ни бедненькой. Из отпусков отозвали всех медиков. Мобилизовали всех студентов, будущих докторов. Бригады медработников обходили дома, выявляли кишечные заболевания, отрабатывали контакты заболевших.

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