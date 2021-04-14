Автора фейка о холере в Минводах наказали

Фото: Инстаграм главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева

На Ставрополье снова стали массово рассылать сообщения, якобы в Минеральных Водах бушует холера. Ранее после отравления в Марьиных Колодцах уже была «волна слухов», которая активно проплывала по городам и весям края, предупреждая жителей, не пить воду из крана.

Тогда губернатор Ставрополья прокомментировал это сообщение, назвав его фейком. Спустя две недели вновь посыпались «страшилки».

На этот раз к жителям региона обратился глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев:

- Никакой холеры в Минераловодском городском округе нет. Я настоятельно прошу вас не распространять непроверенную информацию и донести это до тех ваших знакомых, которые по незнанию или по какому другому поводу это сегодня делают, - попросил он.

Кстати, Сергей Перцев сообщил, что автора фейка о холере уже нашли и подвергли его административному наказанию.

Ранее «КП-Северный Кавказ» выясняла, что стало причиной слуха.

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