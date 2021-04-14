Вторую волну холеры в Минеральных Водах опроверг глава округа

Глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев сообщил, что в мессенджерах начали снова распространять ложь о якобы выявлении холеры в Минеральных Водах.

- И, что примечательно, текст этих сообщений ровно такой же (слово в слово), как и то сообщение, которое стали массово распространять сразу после инцидента в Марьиных Колодцах, - объяснил он.

Любопытно, что для пересылающих своим знакомым эту дезинформацию неважно, что сообщение это официально опровергнуто была еще 31 марта.

Более того, Сергей Перцев заявил, что человек, который придумал и запустил в массы «страшилку» о холере, уже подвергнут административному наказанию.

- Уважаемые земляки! Я настоятельно прошу вас не распространять непроверенную информацию и донести это до тех ваших знакомых, которые по незнанию или по какому другому поводу это сегодня делают. Никакой холеры в Минераловодском городском округе нет, - уверяет жителей Ставрополья глава Минераловодского городского округа.

Ранее «КП-северный Кавказ» выясняла, что стало причиной слуха. Напомним, после массового отравления жителей населенного пункта Марьины Колодцы в Минераловодском городском округе край стал обрастать слухами, мол, «В Минводах холера».

Позже стало известно, откуда растут ноги у этих слухов. Некоторые жители Минераловодского округа, которые обладают богатой фантазией, но не владеют историей родного края, решили, что «холера в Минводах» пошла со старого кладбища.

Судя по городским легендам, там захоронены люди, умершие от холеры. И по слухам, выходит, мол, «вода омывает старые могилы и доносит заразу до населенных пунктов всего округа».

Однако, у истории другая правда. Подробнее читайте здесь.

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