"Мы одна команда": глава Минвод объяснил свою третью победу на выборах

В радиостудии "Комсомольской правды" побывал в третий раз переизбранный главой Минеральных Вод Сергей Перцев. Рассказал о планах работы в прежней должности, ответил на вопросы жителей, а главное - объяснил выбор депутатов, которые после скандала с декларациями и кумовством доверили ему высокую должность даже при том, что с поста он ушел сам и во время судебных тяжб.

Третья попытка: как Сергей Перцев планирует развивать Минводы 00:00 00:00

Как Сергей Перцев занял высокую должность после скандала с кумовством и утаенными 20 млн рублей

При общем трудовом стаже в 25 лет на госслужбе Сергей Перцев 11 год. На посту руководителя Минераловодского района и городского округа пробыл с 2015 по 2018 год. За это время Перцев успел неоднократно привлечь внимание прокуратуры. В 2016-м надзорное ведомство потребовало его увольнения из-за нарушения антикоррупционного закона, обвинив в утаивании имущества и получении 20 млн рублей под видом займа через аффилированную организацию. Тогда же ему вменили кумовство, потому что чиновник устроил городскую администрацию сестру своей жены. Суд шел два года и в итоге встал на сторону прокурора. Лишить Перцева работы должны были народные избранники округа,но никто из 37 городских депутатов не проголосовал за его увольнение. Перцев уходил в отставку сам, снова возвращался, выигрывал на выборах и теперь продолжает руководить Минводами.

Но Сергей Перцев видит все иначе и говорит, что снова в должности, чтобы с командой закончить начатое.

- Я не скрывал имущество или кредитные отношения. Да, купил дорогостоящий автомобиль. Но он был приобретен до 2015 года, да и сама машина 2007 года выпуска - старенький или новенький каждому свое. В 2017-м я написал заявление об отставке, чтобы во всех названных "эпизодах" поставить точку. В последующем при проведении конкурса меня поддержали из-за того, что мы пришли единой командой в 2015 году. У нас есть обязательства перед жителями городского округа. Большинство активных депутатов из команды до сих пор в должностях и близко работают с населением. Без похвальства скажу, что в прятки наша команда не играет. Поэтому мне еще раз было отдано доверие. Дабы мы закончили, что наметили, - объяснил глава Минеральных вод.

На все жалобы - ответ "готовим смету"

За время эфира к Сергею Перцеву обратились жители нескольких районов. Проблемы озвучили разные, а ответ услышали один и тот же - "готовим смету".

- В районе 4-го километра с населением в 10 тысяч человек детей живет много, но ездят они в школы меньших по населению 1 и 2 микрорайонов. Через трассу ходят на опасных участках. Когда у нас уже появится школа? - спросила женщина, представившись Жариковой А.О.

- Вопрос мы с командой подняли еще в 2015-м. В 2020 году закончим изготовление проектно-сметной документации. Есть предварительная договоренность с краевыми властями о том, что потенциально можем попасть в федеральную программу по строительству школ. Ну, будут документы, будем разговаривать, - ответил Сергей Перцев.

- Уже 10 лет просим решить проблему с бездомными животными. К вам 15 раз на прием записывались. Приняли только однажды, но ничего не изменилось. Депутат по нашему округу не встречается с людьми вообще, - обратилась Юлия.

- Администрация готова предоставить землю. Но чтобы построить приют, надо искать меценатов. А приемы у меня каждый вторник в 15 часов. Тут чисто административный барьерчик, скорее всего, был. Я разберусь с этим, - уверен глава Минвод.

- Обещали уделить внимание проблеме реконструкции спорткомплекса "Олимпийский" и вернуть в парк детские аттракционы, которые поставили в СССР, но все срезали в 90-е годы. Я лично не раз обращалась по этим вопросам, но городская администрация только отписалась, что ищет инвесторов для первого, а по второму вопросу прислала список существующих неподалеку детских площадок, - возмутилась жительница Минераловодского горокруга.

- Спорткомплекс - аварийный, поэтому его восстановление нецелесообразно. Но людей в этом районе много живет, поэтому в 2020-м планируем реализовать физкультурный оздоровительный комплекс. Готовим смету. По аттракционам - в следующем году попытаемся реализовать программу местных инициатив и сделать по ней площадку, - сказал Перцев.

Говоря о планах, глава Минвод подчеркнул, что планирует развивать промышленность и переработку на месте. Это позволит, с его слов, трудоустроить население и остановить отток населения из сел. Отдельно Перцев сказал, что в мусорную реформу "вошли трудно" и многие моменты надо дорабатывать. А строительство мусороперерабатывающего завода назвал слухом.

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