Число больных ротавирусом жителей Минераловодского округа к 1 апреля достигло 162

С момента выявления первых пациентов с симптомами кишечной инфекции в Минераловодском округе работает специальная комиссия, организованная по поручению губернатора Ставрополья.

Создан штаб по ликвидации последствий происшествия, пока сохраняется режим повышенной готовности.

Для оказания своевременной и качественной помощи в участковой больнице Марьиных Колодцев с 30 марта развернут инфекционный провизорный госпиталь. По последним данным к медикам обратились 162 человека.

Из них в стационаре находятся 13 - состояние у всех удовлетворительное. Дополнительно из краевой столицы в округ были направлены медицинские кадры и медикаменты.

Силами местной администрации, краевого минздрава и волонтеров заболевшим в легкой форме на дом доставлены необходимые лекарства.

Ежедневно село посещает глава Минераловодского округа Сергей Перцев. На месте во взаимодействии со специалистами «Ставрополькрайводоканала» работает замглавы администрации округа Денис Янаков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» выясняла, откуда появилась шокирующая новость в сети о том, что в Минводах холера. Эту информацию также прокомментировал глава региона Владимир Владимиров.

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