Прокуратура Ставрополья поделилась результатами проверки по факту массового отравления водой

Прокуратура Ставрополья провела проверку по факту массового отравления людей в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа. Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" не обеспечил жителей качественной питьевой водой, сказано в сообщении ведомства.

Водоснабжение в селе организует филиал предприятия "Южный". Прокуратурой были взяты шесть проб воды, в одной из которых был обнаружен генетический материал норовируса. Организация нарушила ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

- Кроме того, в ходе проверки выявлены факты наличия аварий на водоводе филиала "Южный", меры к устранению которых приняты только после организации проведения прокурорской проверки. В истекшем периоде 2021 года имели место факты 17 утечек на подающем водоводе от хутора Перевальный до села Марьины Колодцы протяженностью 33 километров, в том числе повторные, - сообщает прокуратура.

Несмотря на то, что 33-километровый водовод между населенными пунктами был изношен на 90-100%, филиал заявил о необходимости ремонта только 8 километров труб на этом участке по программе МинЖКХ Ставрополья на 2020-2023 год.

- Первым заместителем прокурора Ставропольского края временно исполняющему обязанности генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» внесено представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в селе Марьины Колодцы остается на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, - сказано в сообщении.

По состоянию на 1 апреля питьевой водой отравились 160 человек. Из них детей - 118. Госпитализированы 13 пациентов.