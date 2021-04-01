Директор школы Ставрополя опровергла слухи об очередях для записи в 1 класс

В Ставрополе опровергли информацию об очередях родителей первоклассников Фото: Мария ЛЕНЦ

1 апреля в соцсетях появилась информация об огромных очередях перед школой №45 города Ставрополя. Якобы родители хотят записать своих детей в начальную школу, но могут это сделать только очно, поэтому перед учреждением образовалось столпотворение.

Директор школы опровергла эти слухи, объяснив правила приема заявок. Чтобы ребенка записать в 1 класс, нужно подать документы или через госуслуги, или лично в школе, или на электронную почту. Так как школа работает в штатном режиме, родители забирали детей с первой смены и приводили новых на вторую. В этот стык и пришли родители с документами.

- Мы все здесь работаем в штатном режиме, и при необходимости проводим разъяснительную работу. Никакой толпы тут нет. В очереди человек 12. Максимум 15, - цитирует директора школы Ларису Токареву ИА "Победа26".

Отметим, некоторые родители подали жалобы в общество по защите прав граждан и потребителей Ставропольского края. По версии родителей, в очереди перед школой стояло 100 человек.