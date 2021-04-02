Число жертв отравления в селе Марьины Колодцы выросло до 181

На 2 апреля 2021 года общее число обратившихся за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции в Минераловодском городском округе составляет 181 человек. Из них 57 – взрослые и 124 – дети. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

В стационаре остаются 11 пациентов, в том числе, 7 детей. Их состояние не вызывает опасений.

По словам Владимира Владимирова, 2 человека были выписаны накануне, сегодня готовятся к выписке еще несколько.

Все пациенты, в том числе, лечащиеся на дому, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

Для защиты здоровья жителей территории в селах начата вакцинация от дизентерии и гепатита А. Продолжаются подворовые обходы.

- Сейчас мы ждем окончательных результатов бактериологического анализа проб водопроводной воды, который делает Роспотребнадзор. До тех пор, пока не будет полностью подтверждена ее безопасность, употреблять сырую воду для питья и приготовления пищи нельзя.

Напомним, что в Марьиных Колодцах и близлежащих населенных пунктах осуществляется подвоз воды. Как по графику, так и по индивидуальным заявкам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» выясняла, откуда появилась информация, что в Марьиных Колодцах холера. Напомним, что после массового отравления край стал обрастать слухами, мол, «В Минводах холера». Позже стало известно, откуда растут ноги у этих слухов.

Некоторые жители Минераловодского округа, которые обладают богатой фантазией, но не владеют историей родного края, решили, что «холера в Минводах» пошла со старого кладбища.

Судя по городским легендам, там захоронены люди, умершие от холеры. И по слухам, выходит, мол, «вода омывает старые могилы и доносит заразу до населенных пунктов всего округа».

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