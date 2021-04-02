В Марьиных Колодцах после массового отравления ликвидируют очаг острой кишечной инфекции

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Продолжается проведение эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственных связей заболевания населения села Марьины Колодцы и хутора Сухая Падина Минераловодского городского округа острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии.

В рамках эпидрасследования проводятся лабораторные исследования проб внешней среды (пробы воды) на соответствие действующим нормативам.

По завершенным исследованиям в аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» выявлены пробы, не отвечающие нормативам по вирусологическим, микробиологическим, органолептическим показателям.

В ходе проверки ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по соблюдению требований санитарного законодательства РФ при эксплуатации Северного группового водопровода выявлены нарушения обязательных требований.

Возбуждено административное производство. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по краю.

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Для локализации и ликвидации очага управлением выданы предписания органам муниципальной власти и хозяйствующим субъектам по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая:

— проведение ревизии,

— промывку и обеззараживание разводящих сетей водопровода,

— продолжение режима гиперхлорирования питьевой воды с доведением остаточного хлора в разводящей сети до 1 мг/л,

— обеспечение населения доброкачественной привозной водой в достаточном объеме,

— проведение дезинфекции придомовых колодцев, выгребных ям в пострадавших селах,

— проведение экстренной специфической (вакцинация против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне) и неспецифической профилактики (применение бактериофагов и противовирусных препаратов) населению.

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на 2 апреля 2021 года общее число обратившихся за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции в Минераловодском городском округе составляет 181 человек. Из них 57 – взрослые и 124 – дети. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

В стационаре остаются 11 пациентов, в том числе, 7 детей. Их состояние не вызывает опасений. По словам Владимира Владимирова, 2 человека были выписаны накануне, сегодня готовятся к выписке еще несколько.

Все пациенты, в том числе, лечащиеся на дому, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Для защиты здоровья жителей территории в селах начата вакцинация от дизентерии и гепатита А. Продолжаются подворовые обходы.

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