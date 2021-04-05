Появилось видео допроса террориста, задержанного в Кисловодске с бомбой

Задержанный хотел взорвать участок, где отмечался
Фото: Александр ГЛУЗ
В сети появилось видео допроса исламиста, который готовил нападение на полицейских в Кисловодске. Согласно словам его сообщницы, он планировал взорвать участок МВД, где отмечался за другое преступление.
Задержанному террористу 25 лет. Ранее его осудили за общеуголовное преступление. Установлено, что он работал на запрещенную в России террористическую организацию.
При обыске у исламиста изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы и экстремистскую литературу. На допросе задержанный признался, что инструкцию приготовления бомбы он нашел в Telegram.
Вместе с мужчиной задержаны еще три человека. Их склоняли в вступление в ИГИЛ*. Они должны были сформировать террористическую ячейку для совершения терактов на Ставрополье. Кроме того, они хотели организовать канал финансирования боевиков в Сирии.
Принимается процессуальное решение.
* Запрещенная в России международная террористическая организация