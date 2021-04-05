Всех госпитализированных в Марьиных Колодцах выписали

Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

Ситуация в Марьиных Колодцах и близлежащих селах постепенно стабилизируется. Все госпитализированные с симптомами кишечной инфекции уже выписаны. Новые пациенты за помощью в медицинские учреждения не обращались. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 5 апреля.

По его словам, эпидобстановка в территории тщательно контролируется. Подворовые обходы населения продолжаются.

- Все, кто перенес инфекцию, и контактные с ними лица обеспечиваются препаратами для укрепления иммунитета и профилактики. Отдельным группам для снижения рисков распространения кишечных инфекций по предложению Роспотребнадзора делаются прививки от дизентерии и гепатита. В том числе, это работники продуктовых магазинов, пищеблоков детских образовательных организаций, участковой больницы, - рассказал Владимиров.

Также для защиты здоровья людей в территории выполнены предписания Роспотребнадзора. Промыты резервуары, обеззаражены водопроводные сети, продолжается их гиперхлорирование.

- Водоснабжение возобновлено, но употреблять сырую воду всё ещё нельзя, пока Роспотребнадзор не даст свое положительное заключение. Держим ситуацию на контроле. Пока подвоз воды жителям осуществляют автоцистерны. По графику и по отдельным заявкам, - дополнил глава региона.

По словам Владимирова, уже проработан план по модернизации водоснабжения в Марьиных Колодцах. Выделены средства на капремонт подающего водовода. Предстоит заменить аварийный участок протяженностью более километра. Работы планируем завершить этим летом.

- В перспективе будет модернизирована вся разводящая водопроводная сеть села. Сейчас формируем перечень улиц, которых коснется модернизация. Продолжаем работу, - заявил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 4 апреля с утра продолжили свою работу рабочие группы по обследованию улиц части поселений Минераловодского городского округа на предмет наличия выгребных ям, несоответствующих требованиям санитарных норм и СНиП. Об этом сообщил глава округа Сергей Перцев.

По его словам, специалисты обследовали более 400 домов и прилегающих к ним территорий, расположенных в хуторе Веселый, хуторе Утренняя Долина, селе Розовке, хуторе Сухая Падина.

Силами ПТП Минераловодское филиала «Южный» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и ОАО «Ас-Строй» сейчас производится откачка выгребных ям в упомянутых селах.

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