После массового отравления в селах Минераловодского округа продолжается инвентаризация выгребных ям

4 апреля с утра продолжили свою работу рабочие группы по обследованию улиц части поселений Минераловодского городского округа на предмет наличия выгребных ям, несоответствующих требованиям санитарных норм и СНиП. Об этом сообщил глава округа Сергей Перцев.

По его словам, специалисты обследовали более 400 домов и прилегающих к ним территорий, расположенных в хуторе Веселый, хуторе Утренняя Долина, селе Розовке, хуторе Сухая Падина.

Силами ПТП Минераловодское филиала «Южный» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и ОАО «Ас-Строй» сейчас производится откачка выгребных ям в упомянутых селах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на 2 апреля 2021 года общее число обратившихся за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции в Минераловодском городском округе составляет 181 человек. Из них 57 – взрослые и 124 – дети. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

В стационаре остаются 11 пациентов, в том числе, 7 детей. Их состояние не вызывает опасений.

По словам Владимира Владимирова, 2 человека были выписаны накануне, сегодня готовятся к выписке еще несколько.

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