На Ставрополье к 5 апреля от коронавируса привились почти 110 тысяч человек

Количество жителей края сделавших прививку превысило 109 тысяч. Из них 76703 человека получили оба компонента вакцины.

Стоит отметить, что среди участников прививочной кампании почти 53 тысячи ставропольчан старшего возраста. Серьезных побочных эффектов ни у кого не выявлено. Об этом сообщил губернатор края.

Напоминаем, что запись на иммунизацию идет на интернет-порталах: - 26.gosuslugi.ru; -zdrav26.ru; - в регистратурах поликлиник по месту жительства; - по единому номеру 122.

Причем, через интернет записывается в среднем каждый пятый житель края, решивший сделать прививку. Вакцинация на Ставрополье продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 58 человек. Число зараженных достигло 50928. За сутки от ковида скончались три пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1246.

За прошедшие сутки еще 35 пациентов на Ставрополье выписаны из-под меднаблюдения в связи с выздоровлением. В целом, за весь период пандемии число тех, кто смог победить болезнь составляет уже 47 953 человек.

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