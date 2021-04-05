Прокуратура начала проверку после подорожания проезда в Ставрополе

Прокуратура организовала проверку по факту подорожания проезда в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. По результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.

5 апреля горожане обратили внимание, что стоимость проезда в маршрутках выросла до 30 рублей. Перевозчики обосновали увеличением тем, что стали больше цены за бензин и прочие услуги.

Тем не менее, УФАС считает, что у перевозчиков не было никаких причин для повышения стоимости проезда. В ведомстве квалифицируют ситуацию как сговор водителей, работающих на одном рынке.

- Ставропольский УФАС принудил администрацию Ставрополя принять нормативные факты в первой половине 2020 года, которые определяли порядок регулирования пассажирских перевозок. В том числе, и порядок ценообразования на перевозку пассажиров. Однако в конце 2020 года был принят закон Ставропольского края, в соответствии с которым, полномочия по регулированию этой деятельности перешли к органу исполнительной власти края – министерству дорожного хозяйства региона. В результате образовался правовой вакуум, которым воспользовались перевозчики, злоупотребляющие правом, не имея экономического обоснования, по повышению тарифа. А потом уже они уведомили об этом СМИ, - рассказал "КП-Ставрополь" глава УФАС по Ставропольскому краю Сергей Никитин.