В Ставрополе перевозчики вернули старые цены на проезд в маршрутках

В Ставрополе 6 апреля перевозчики вернули старые цены на проезд в маршрутках. Новость о том, что проезд в некоторых маршрутках стал стоить 30 рублей, возмутила жителей краевого центра.

Ранее «Комсомолка» выясняла причину подорожания проезда в общественном транспорте. И в материале было сказано, что эта ситуация «квалифицируется, как сговор водителей, работающих на одном товарном рынке».

- Мы отправили в адрес перевозчиков документы, анализ которых позволит прояснить ситуацию. В случае доказательства нарушений статьи 11 ФЗ от «О защите конкуренции» виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить штраф от 20 до 50 тысяч рублей. У юридических лиц по расчетам сумма получится выше. При этом весь незаконно полученный доход будет извлечен в доход государства, - прокомментировал руководитель Ставропольского УФАС России Сергей Никитин.

А накануне министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья провело рабочую встречу с перевозчиками, работающими на муниципальных маршрутах. Вместе они приняли решение об отмене изменений в тарифах на проезд. Перевозчики пообещали вернуть старые цены.

Также перевозчикам рекомендовали представить обоснование повышения стоимости проезда с учетом рентабельности по каждому маршруту.

Как сообщили в дорожном ведомстве края, в соответствии с федеральным законодательством перевозчики вправе устанавливать тарифы самостоятельно.

Но при этом не менее чем за 30 дней они обязаны официально уведомить о своем решении министерство и владельцев автовокзалов (автостанций), а пассажиров - путем размещения информации в начальных, промежуточных, конечных остановочных пунктах и в салонах транспортных средств.