На Ставрополье назвали районы, где за сутки не выявили ни одного случая Covid-19

В Ставропольском крае продолжают выявлять новые случаи заболевания Covid-19. За сутки в крае диагноз подтвердился у 98 человек. Победить болезнь смогли 82 человека.

Заболевших за сутки не оказалось в Красногвардейском, Апанасенковском, Туркменском, Новоселицком, Арзгирском, Георгиевском, Советском, Нефтекумском, Левокумском, Степновском, Кировском и Курском округах Лермонтове.

За сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в краевом центре— 18 человек.

На втором месте оказался Пятигорск.

Там коронавирус диагностировали у 13жителей Ставрополья. На третьей строчке по количеству новых случаев заболевания находится Предгорный округ — 11 человек.

- Основное и самое эффективное средство для противостоянии болезни – вакцинация. Прививочная кампания на Ставрополье продолжается и помогает поставить перед вирусом иммунный заслон. Впрочем, и обычными мерами эпидемиологической профилактики пока тоже пренебрегать не стоит. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.