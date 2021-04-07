На Ставрополье увеличили количество пунктов вакцинации вдвое до 78

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил промежуточные итоги массовой вакцинации в регионе заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой.

Так, в крае иммунизировались больше 116 тысяч человек, а количество прививочных пунктов увеличили вдвое - до 78. Помимо этого организовали еще 76 мобильных брига дл вакцинации.

- Доля граждан старше 60 лет в общем количестве сделавших прививку на Ставрополье составляет примерно половину. Сейчас мы ведем активную разъяснительную работу, чтобы обеспечить максимальный охват иммунизацией перед началом летнего оздоровительного сезона, - подчеркнул Владимиров.