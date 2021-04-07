В Пятигорске в субботу и воскресенье запустят 3 дополнительных трамвая

Пресс-служба ГУП СК «Городской электрический транспорт города Пятигорска» сообщила, что среди специалистов активно обсуждается вопрос усиления трамвайного состава в выходные дни.

Пока что на рейсы в будни выходят 33 трамваев, а в выходные - 24-26. Планируется выпускать дополнительные 2-3 машины, чтобы обеспечить нормальную перевозку пассажиров. По словам руководителя предприятия Евгения Задорожного, пассажиры стали активнее пользоваться трамваем - увеличился пассажиропоток.

Также отметили, что хоть и нынешний состав поддерживают в нормативном состоянии, но назревает потребность в обновлении машин. Любая техника постепенно приходит в негодность.