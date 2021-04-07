В Ставрополе починили дорогу по улице Западный Обход раньше срока

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта сообщила о досрочном завершении ремонтных работ на улице Западный Обход. В общей сложности починили участок в три километра за 189 млн рублей.

Ремонт сделали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По этой программе приводят в нормативное состояние десятки километров дорожного полотна.

- Благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на Ставрополье ежегодно приводятся в нормативное состояние все новые и новые объекты. Все они – значимы для жителей городов и сел, участвующих в реализации нацпроекта, так как ведут к важным социальным объектам, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.

В частности дорогу Западного Обхода начали чинить досрочно, потому что это одна из самых загруженных транспортных артерий. Полностью сняли и постелили новый асфальт, заменили бордюры, отремонтировали ливневки, пешеходные дорожки, организовали дорогу для велосипедистов и многое другое.

Теперь дорога соответствует федеральным нормативам.