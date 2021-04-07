В Железноводске завершился забег на велотренажерах

Пресс-служба администрации Железноводска поделилась видео с велозабега в городе-курорте, который провели в рамках празднования Дня здоровья. Забег прошел на велотренажерах по "Курортному кольцу" России.

Все спортсмены должны были преодолеть в общей сложности 15 тысяч километров. Цель соревнования - "проехать" в самые отдаленные города страны. Первые участники забега уже достигли Сочи. Далее были Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Владивосток.

- День здоровья имеет особое значение для курортных городов. Ведь мы оздоравливаем и дарим здоровье. 15000 км, хорошая физическая нагрузка и призовые тысячи бутылок минералки для оздоровления - это цель только на сегодня. Следующая цель - "проехать" вокруг света. И если героям Жюля Верна понадобилось 80 дней, то всем нам, жителям и отдыхающим, уверен, понадобится куда меньше времени, - заявил глава Железноводска Евгений Моисеев.