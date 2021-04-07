На Ставрополье выполнили план инвестиций: за 2020 год в край вложили 230 млрд

И.о. министра экономического развития Ставрополья Сергей Крынин заявил на брифинге в правительстве края, что поставленный Владимировым план привлечения инвестиций в регион выполнен. За 2020 год нужно было получить 200 млрд рублей от инвесторов.

По итогу в Ставрополье вложили 230 млрд. На эти деньги реализовали множество проектов в самых разных сферах экономики: "зеленой" энергетике, туризме, сельском хозяйстве и т.д. По состоянию на апрель 2021 года, в крае задумали осуществить 243 проекта стоимостью 245 млрд рублей.

- Мы выполнили задачу, которую поставил губернатор Владимир Владимиров - достичь в 2020 году инвестиционного уровня в 200 миллиардов рублей. Сегодня мы намереваемся не только удержать этот параметр, но и наращивать его каждый год, - заявил Крынин.