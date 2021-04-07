Ставропольские возлюбленные смогут пожениться в музее «Россия - Моя история»

В Ставропольском крае жених и невеста могут расписаться в музее Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАГС Ставропольского края сообщил об интересных возможностях разнообразить торжество бракосочетания. Во время майских праздников будет действовать акция "Письма с фронта", приуроченная к годовщине Дня Победы.

- Будем вручать копии треугольных конвертов с трогательными строками молодоженам. А еще новинкой этого сезона станет регистрация брака в стенах музеев «Россия — Моя история», которые расположены в Ставрополе и Пятигорске. Там для гостей торжества сотрудники проведут интересные экскурсии, - рассказали сотрудники ведомства.

Если молодожены хотят сэкономить на госпошлинах, они могут подать заявление на бракосочетания через портал госуслуг и получить 30% скидку на пошлины.

Напомним, зимой 2021 года в регионе образовались 2500 ячеек общества. Новый сезон свадеб начнется традиционно с мая.

НАПОМНИМ:

За 2021 год в Ессентуках родились 500 детей и поженились 85 пар

ЗАГС города-курорта представил отчет за первый квартал текущего года (подробнее).