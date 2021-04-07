Мэр Пятигорска поручил починить и перенести в Лазаревский сквер скульптуру Мишки

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов откликнулся на опубликованную в сети информацию о нанесении ущерба "Мишке" из Эмануэлевского парка. Скульптуру сняли с его места, перенесли, испачкали и повредили.

По словам Ворошилова, медведя уже забрали с парка и отправили к специалистам на восстановление. После реставрации его поставят в обновленном Лазаревском сквере.

- Мною было дано поручение перенести малую архитектурную форму "Медведь" в Лазаревский сквер, чтобы не дать вандалам уничтожить скульптуру, - пояснил градоначальник.

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Восстановительные работы в парке уже подходят к завершающему этапу (подробнее).