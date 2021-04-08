В Ставрополе в реке Ташла поселились раки

Сотрудники Фонда помощи животным «Ковчег» в одной из речек Ставрополя на днях обнаружили интересную находку.

Так, добровольцы вынимали из реки Ташлы больную собаку и внезапно нашли рака. Как сообщают ставропольцы, игравшая в этот момент неподалеку детвора подтвердила, что раков видят регулярно, пишет «Свое ТВ».

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов откликнулся на опубликованную в сети информацию о нанесении ущерба "Мишке" из Эмануэлевского парка. Скульптуру сняли с его места, перенесли, испачкали и повредили.

По словам Ворошилова, медведя уже забрали с парка и отправили к специалистам на восстановление. После реставрации его поставят в обновленном Лазаревском сквере.