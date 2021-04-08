На Ставрополье экс-замначальника исправительной колонии подозревают во взяточничестве

Экс-замначальника исправительной колонии № 6 на Ставрополье стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в получении взяток. Об этом сообщает краевое управление СКР.

В 2018 и 2019 годах подозреваемый за жизни устроил легкую жизнь осужденным. Так, они могли пользоваться телефонами или перевестись из колонии общего режима в колонию-поселения, несмотря на нарушения.

От осужденных замначальника получил более 400 тысяч рублей. Позже выяснилось, что также ему подарили звезды на погоны из драгоценного металла.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против начальника отделения экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Отдела МВД России по Пятигорску Юрия Дашкова, а также против государственного инспектора того же подразделения Василия Донцова возбуждено уголовное дело.

Оба фигуранта подозреваются в получении должностным лицом взятки за незаконные действия.