В Ставрополе собрались юные знатоки экологии со всей России

Фото: пресс-служба СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии.За победу борются 302 участника - самые талантливые и эрудированные учащиеся 9-11 классов из 69 регионов страны.

Главные цели соревнования - популяризация экологических знаний, формирование экологического мировоззрения, развитие экологической культуры, создание условий для самореализации школьников в сфере экологии, мотивация подрастающего поколения к экологоориентированной деятельности.

В теоретическом туре школьники выполнили тестовые задания. За три часа им нужно было дать логически обоснованные ответы на вопросы.

Фото: пресс-служба СКФУ

Пользоваться справочными материалами, мобильными телефонами и любыми другими техническими средствами было запрещено. Оценивать работы участников будут представители РАН, ведущих вузов страны, в том числе, СКФУ. Среди членов жюри - экологи, биологи, географы, экономисты.

Уже завтра школьников ждет практический тур. Им предстоит выполнить задания, связанные с проектной деятельностью. Подведение итогов состоится 13 апреля.

Параллельно с испытаниями для преподавателей, сопровождающих школьников,проходит насыщенная образовательная программа.

Она посвящена актуальным проблемам повышения качества экологического образования.

Фото: пресс-служба СКФУ

Своим богатым опытом и наработками делятся ведущие ученые и преподаватели СКФУ. Университет уже около двадцати лет успешно готовит высококвалифицированных специалистов в области экологии и природопользования.

Инновационные образовательные программы вуза по этому направлению отмечены на всероссийском уровне. Для гостей вуза также организованы встречи с представителями Краевого центра экологии, туризма и краеведения, а также Дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края.

Северо-Кавказскому федеральному университету не случайно доверена организация финала олимпиады: у вуза богатый опыт проведения итоговых состязаний Всероссийской олимпиады по различным предметам.

- Принимать финал Всероссийской олимпиады школьников по экологии – почетная обязанность для СКФУ. Это знаковое событие для нашего региона, и мы гордимся тем, что состязания юных экологов пройдут под наблюдением ученых и специалистов нашего университета. Призёрам и победителям предоставляется право поступить в любое образовательное учреждение на льготных условиях. Мы будем рады видеть их, как и остальных участников олимпиады, в числе наших студентов, - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.