На проспекте Ленина в Кисловодске появится сквер балерины Матильды Кшесинской

В пресс-службе администрации Кисловодска рассказали, что нового появится на отреставрированном проспекте Ленина. Сейчас работы находятся на начальных этапах и предполагается, что после завершения капитальных работ благоустройства появится новый сквер имени примы-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.

Некоторое время известная балерина жила в Кисловодске. Также в городе-курорте находится ее дача по улице Ленина.

Общая протяженность новой прогулочной зоны составит более километров. Здесь установят малые пластические формы, бюветы, разобьют клумбы. Работы по благоустройству проводят в рамках федеральной программы развития СКФО.

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