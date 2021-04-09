Вертолет санавиации доставил в Ставрополь тяжелобольного пациента

В районную больницу советского округа несколько дней назад в тяжелом состоянии со множеством травм доставили мужчинау. Об этом сообщил глава Советского округа Сергей Воронков.

Он рассказал о транспортировке пациента и пожелал ему скорейшего выздоровления. После обследования врачи выяснили, что больному нужна срочная помощь нейрохирургов. Специалисты прибыли из краевой больницы и ночью провели четырехчасовую операцию.

Врачи сообщили, что дальнейшее лечение житель округа сможет пройти только в Ставрополе. Учитывая тяжесть ситуации, транспортировать пациента решили на борту санитарного вертолета, который прибыл в Ставрополь 8 апреля, около 18:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вертолет скорой помощи выполнил два экстренных полета из Георгиевска в краевые учреждения здравоохранения. Утром новорожденный с патологией легких был доставлен в краевой перинатальный центр № 1.

Вторым рейсом, уже вечером, доставили в Ставрополь тяжелого пациента, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. В воскресенье авиаборт впервые провел санитарную эвакуацию из Минеральных Вод.