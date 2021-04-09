Директора «Невинномысского Азота» поздравил с днем рождения мэр города химиков

Глава Невинномысска Михаил Миненков на своей странице в Instagram поздравил с днем рождения директора АО «Невинномысский Азот» Виктора Кайля.

Мэр подчеркнул, что сегодня «Невинномысский Азот», входящий в группу компаний «ЕвроХим», - это современное, высокотехнологичное производство, выпускающее продукцию, которая пользуется стабильным спросом не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках.

Михаил Миненков отметил также огромный вклад предприятия в развитие Невинномысска:

- Не секрет, что это одно из наших градообразующих предприятий... Вклад завода в социальное благополучие города переоценить невозможно: это сотни больших и малых проектов, нацеленных на улучшение жизни горожан.

Глава города химиков напомнил, что Виктор Кайль стоит во главе предприятия уже почти 20 лет:

- За все годы Виктор Викторович зарекомендовал себя отличным профессионалом, руководителем с новаторскими взглядами и современными подходами, ответственным и грамотным управленцем. Благодаря руководству Виктора Кайля «Невинномысский Азот» уверенно занимает позиции ведущего химического предприятия Юга России.

Глава Невинномысска подчеркнул, что Виктор Кайль постоянно принимает активное участие и в обучении молодежи, и в общественной жизни города:

- Его знают и уважают как молодые специалисты, так и опытные заслуженные работники предприятия.