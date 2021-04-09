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Коронавирус Covid-199 апреля 2021 18:24

Ставрополье ожидает партию в 56 тысяч доз для вакцинации от COVID-19

Губернатор региона представил данные по темпам массовой иммунизации ставропольцев
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края представил новые данные по вакцинации

Губернатор Ставропольского края представил новые данные по вакцинации

Фото: Инстаграм

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, как проходит вакцинация населения в регионе. Сегодня на Ставрополье выявили 90 новых случаев заражений, 95 человек выписались из больницы, четверо скончались.

По словам главы региона, вакцинация набирает обороты. К 9 апреля привились более 118 тысяч человек, почти 83 тысячи иммунизировались двумя компонентами вакцины. Напомним, что в регионе в основном используют "Спутник V".

Доз вакцин достаточно, еще 56 тысяч скоро привезут в Ставропольский край. Владимиров заверил, что темпы иммунизации растут, а учреждения здравоохранения работают на улучшение ситуации в регионе.

- Мы будем увеличивать число прививочных пунктов и выездных бригад. Дополнительные пункты вакцинации также планируется открыть в крупных торговых центрах, - заявил чиновник.

Также он отметил прямую зависимость количества новых инфицированных от "популярности" вакцинации в разных частях края: где у людей есть массовый иммунитет, там меньше новых случаев коронавируса.

НАПОМНИМ

На Ставрополье в крупных торговых центрах могут появиться пункты вакцинации

Уже к 15 апреля краевая система здравоохранения должна обеспечить возможность проведения до 11 тысяч прививок в сутки (подробнее).