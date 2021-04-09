28 тысячам сельских пенсионеров Ставрополья добавят 1,5 тыс. рублей к пенсии

На Ставрополье ввели льготу для пенсионеров за выслугу лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление по информационной политике правительства Ставропольского края сообщило, что 28 тысяч пенсионеров, которые проработали в сфере сельского хозяйства больше 30 лет, могут получить надбавку к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей.

В стаж входит время работы в колхозах, совхозах, предприятиях, фермерских организациях. Если стаж пенсионера меньше 30 лет, человек может по своему желанию выйти и доработать на предприятии необходимое количество лет.

- В этом случае перерасчет производится по заявлению пенсионера. Аналогично поступают в случае оставления работы пенсионером, имеющим требуемый стаж в сельском производстве. Пенсия в таких случаях пересчитывается с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения, - сказали в ведомстве.

Напомним, с 2018 года пенсионный возраст граждан России подняли для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65.

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