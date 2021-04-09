Курс доллара стал причиной повышения стоимости жилья Ставропольского края

Экспертное сообщество зафиксировало рост цен на жилье в Ставропольском крае. Если в 2019 году один квадратный метр стоил 41 156 рублей, то в 2020 году уже 44 631 рубль. Это если покупать первичное - свежее жилье. Стоимость "квадрата" вторички выросла с 41 510 до 43 795 рублей.

Такие скачки, по мнению специалистов, связаны с повышение курса доллара, падением рубля и ежегодными подорожаниями. Также нужно учитывать сезоны покупки квартир: летом и зимой - благоприятное время для риэлторов. Люди покупают жилье гораздо чаще в эти периоды.

Напомним, ранее Единая межведомственная информационно-статистическая система сообщила о подорожании стоимости жилья по всей России. В среднем в стране цены выросли с 64 тысяч рублей до 79 тысяч за квадратный метр. Вторичное жилье подешевле: в 2019 году граждане платили 58,5 тысяч за "квадрат", а в 2020 году - почти 67 тысяч рублей.

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