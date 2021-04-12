На Ставрополье расследуют дело по факту превышения должностных полномочий на сумму 2,6 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, в 2016 году должностное лицо регионального госучреждения дало указание ректору одного из образовательных учреждений края изготовить фиктивный договор, датированный 2015 годом, о сетевом взаимодействии между двумя ставропольскими колледжами.

Эти незаконные действия, явно выходящие за пределы полномочий должностного лица, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества, выразившихся в необоснованном отвлечении средств в размере свыше 2,6 млн рублей, выделенных в 2016 году из бюджета Ставрополья на проведение инновационных и опытно-экспериментальных работ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Превышение должностных полномочий».

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Санкция этой статьи уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье алиментщик выплатил 1,4 млн рублей ради заграничных командировок.