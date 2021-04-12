На Ставрополье алиментщик выплатил 1,4 млн рублей ради заграничных командировок

Фото: пресс-служба УФССП РФ по Ставропольскому краю

На Ставрополье отец несколько лет уклонялся от уплаты денег на содержание сына. Что было известно о нем: официально мужчина не работал, имущества не имел, от судебных приставов скрывался.

В итоге сумма задолженности составила более 1 млн 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП РФ по Ставропольскому краю.

Сотрудники органа принудительного исполнения установили новый номер неплательщика, но ставрополец отказался общаться с работниками службы. Через несколько дней мужчина сам связался с судебным приставом-исполнителем.

Выяснилось, что на новом месте работы ему нужно часто летать в другие страны, а из-за неуплаты алиментов неплательщик был ограничен в праве выезда за пределы России.

В течение трех дней горе-отец оплатил всю сумму долга в размере 1,4 млн руб., а также 98 тыс. руб. исполнительского сбора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, в Пятигорске женщина ради отдыха в Турции оплатила долги за ЖКХ и налоги. Выяснилось, что она задолжала 30 тысяч рублей налоговой инспекции, 50 — Фонду капитального ремонта, 20 — газовой компании.

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