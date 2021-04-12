На Ставрополье повысились цены на все виды мяса с февраля 2021 года

Северо-Кавказстат сообщил, что с февраля этого года выросли цены на все виды мясной продукции: начиная с охлажденных куриц и заканчивая консервами детского питания. В аналогичный период 2020 года стоимость продуктов была в среднем на 5% дешевле.

Больше всего повысили цены на куриное мясо - почти на 7%. За ним идут мясные консервы (3,5%), индейка, мясокопчености, свинина, говяжья печень и т.д. Меньше всего рост цен коснулся колбас и изделий с использованием мяса - пельмени, манты, равиоли и прочее.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о введении обязательной маркировки молочных продуктов в регионе.